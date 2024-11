Allarme salute: l’inquinamento sale alle stelle con l’alta pressione

MeteoWeb

La situazione meteorologica in Italia sta destando preoccupazione, in particolare per la qualità dell’aria nelle aree urbane e nella Pianura Padana. Il paese è infatti sotto l’influenza di un regime di alta pressione persistente da oltre una settimana, una condizione che ha implicazioni rilevanti per l’ambiente e la salute pubblica. L’anticiclone in atto sta generando moti d’aria discendenti, un fenomeno noto come subsidenza, che limita il rimescolamento atmosferico. Questa stabilità atmosferica favorisce la formazione di nebbie dense e persistenti, soprattutto in regioni con una conformazione orografica complessa, come la Pianura Padana e alcuni fondovalle degli Appennini centrali. Il mancato rimescolamento dell’aria contribuisce all’accumulo di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili come PM10, PM2.5 e PM1.5.

Questi inquinanti possono raggiungere e superare la soglia critica di 50 μg/m³ come media giornaliera, soprattutto nelle zone più urbanizzate della Pianura Padana e in alcune aree interne del Centro Italia. Le concentrazioni elevate rappresentano un rischio per la salute pubblica, aggravando problemi respiratori e cardiovascolari, specialmente tra i più vulnerabili.

Le previsioni indicano che questa situazione di alta pressione e aria stagnante potrebbe perdurare almeno fino al prossimo fine settimana. Durante questo periodo, si attendono nebbie fitte e persistenti, particolarmente durante le ore più fredde e in prossimità dei corsi d’acqua. Tra le aree maggiormente colpite si segnalano il Piemonte orientale, la Lombardia occidentale, il basso Veneto e l’Emilia centro-occidentale.

Le implicazioni sono numerose: la visibilità ridotta potrebbe comportare rischi per la circolazione stradale, in particolare su tratti autostradali critici, e le temperature massime nelle aree interessate potrebbero mantenersi su valori modesti, intorno ai 10-12°C. La qualità dell’aria, già critica, potrebbe peggiorare ulteriormente, con il rischio di superare i limiti di legge per le polveri sottili.

Alla luce di questa situazione, è fondamentale che le autorità locali adottino misure per tutelare la salute pubblica e la sicurezza. I cittadini sono invitati a seguire i bollettini sulla qualità dell’aria e a limitare l’uso di veicoli inquinanti. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alle persone più vulnerabili, come anziani e bambini, che dovrebbero evitare prolungate attività all’aperto nelle aree più colpite.

