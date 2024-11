Allerta arancione per vento nelle Marche: chiusi cimiteri, parchi e impianti sportivi ad Ancona

MeteoWeb

La Protezione Civile delle Marche ha emesso un’allerta meteo arancione per venti forti, valida per l’intero territorio regionale, con l’eccezione della zona costiera più meridionale. Inoltre, è stata diramata un’allerta gialla per mareggiate lungo tutta la costa. In risposta a questa situazione, il Comune di Ancona ha deciso di chiudere temporaneamente cimiteri, parchi, impianti sportivi e la ruota panoramica situata in piazza Cavour, per motivi di sicurezza pubblica.

L’amministrazione comunale ha inoltre lanciato alcune raccomandazioni urgenti alla popolazione. È stato suggerito di “evitare di transitare e di sostare nelle aree con alberature nell’arco temporale dell’evento atmosferico forte e di quello successivo, onde evitare il pericolo di caduta tardiva di rami sospesi già distaccatisi“. In aggiunta, i cittadini sono stati invitati a “mettere in sicurezza le aree esterne di propria competenza, per evitare che oggetti come gazebi, vasi e altre suppellettili possano creare situazioni di pericolo“.

Un altro avviso riguarda le “imprese edili con cantieri allestiti con impalcature“, alle quali si raccomanda di “adottare, per la giornata del 20 novembre 2024, tutte le adeguate misure di sicurezza e vigilanza volte a scongiurare pericoli eventualmente generati dalle impalcature“.

La Protezione Civile e il Comune di Ancona monitoreranno attentamente la situazione nelle prossime ore, mentre la popolazione è invitata a prestare attenzione alle previsioni e a seguire le indicazioni per garantire la sicurezza durante il maltempo.

