Allerta nelle Filippine per il Tifone Yinxing, evacuazioni in corso

Le Filippine si preparano all’arrivo del tifone Yinxing, con evacuazioni in corso, scorte alimentari e soldati pronti all’intervento. Secondo le autorità, il tifone potrebbe raggiungere le coste nordorientali entro questa settimana, minacciando milioni di persone. Il tifone Yinxing, che attualmente registra venti fino a 120 km/h, si trova a circa 590 km dalla città di Baler, nella provincia orientale di Aurora. La situazione ha portato il Ministero della Difesa a emettere ordini di evacuazione preventiva per le comunità più isolate, con la preoccupazione che i soccorsi non possano raggiungerle durante l’apice della tempesta.

Le autorità hanno predisposto scorte alimentari in aree strategiche, e i soldati sono in attesa per assistere nelle operazioni di soccorso. I bacini idrici stanno inoltre rilasciando acqua in anticipo, per ridurre il rischio di inondazioni.

Secondo Nathaniel Servando, funzionario dell’agenzia meteorologica, il tifone potrebbe toccare terra tra giovedì sera e venerdì mattina, con una probabile rotta verso la provincia settentrionale di Cagayan. L’agenzia ha previsto forti precipitazioni che interesseranno gran parte delle città lungo il percorso della tempesta. Tuttavia, esiste la possibilità che Yinxing cambi direzione.

Ariel Nepomuceno, amministratore della difesa civile, ha stimato che circa 24 milioni di persone potrebbero essere direttamente colpite dal tifone. Yinxing è il 3° fenomeno di questo tipo a minacciare le Filippine nell’arco di un mese. Solo recentemente, infatti, la tempesta Trami e il super tifone Kong-rey hanno colpito la principale isola di Luzon, causando 151 vittime e lasciando 21 dispersi.

In media, le Filippine vengono colpite ogni anno da circa 20 tempeste tropicali, che portano con sé piogge torrenziali, venti forti e pericolose frane.

