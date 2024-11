Allerta Meteo: 21 novembre con vento forte, temporali e grandine. Ecco le aree più colpite

MeteoWeb

Allerta meteo temporali, forti piogge concentrate, grandinate o graupel e intense raffiche di vento. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“Una profonda depressione artica attiva tra l’Europa centrale e la penisola scandinava convoglia masse d’aria fredda, particolarmente in quota verso sud in scorrimento sulla dorsale orientale di un promontorio anticiclonico sub-tropicale presente su oceano Atlantico. Nel corso della giornata, un rapido sistema frontale atlantico si muoverà da ENE a ESE associato a un veloce minimo barico al suolo in trasferimento da NW a SE lungo il dominio di previsione, preceduto da correnti sud-occidentali umide e instabili e seguito da flussi nord-occidentali alquanto freddi in quota (fino a -38°C a 500 hPa),” spiega PRETEMP.

“I temporali saranno sparsi e poco organizzati sulle aree indicate, innescati dal forte gradiente verticale davanti e in prossimità del fronte freddo e dal lifting orografico sul versanti esposti alle correnti occidentali. Essi potranno interessare il settore tirrenico centro-settentrionale fino alla Toscana, Umbria e Lazio e relativi rilievi, in particolare tra il tardo pomeriggio e la serata. Una seconda area dove potrà aversi convezione riguarda l’alto Adriatico fino alle coste balcaniche, con formazione di sistemi multicellulari in massima parte in ambiente prefrontale e frontale, ma con rapida evoluzione. I bassi valori di CAPE potranno essere in parte controbilanciati da un aumento del DLS 0-6 km e localmente dell’LLS 0-2 km, specie laddove il flusso sinottico, peraltro intenso, metterà in confluenza correnti sud-occidentali e occidentali. Associati ai temporali, potranno aversi forti piogge concentrate, specie sui rilievi esposti, ma di breve durata; grandinate di piccole dimensioni o graupel (possibili accumuli al suolo) e intense raffiche di vento ma di tipo sinottico le quali renderanno poco probabili trombe marine,” conclude PRETEMP.

