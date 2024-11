Allerta Meteo Abruzzo: dal Garbino all’aria artica in sole 24 ore

MeteoWeb

Una perturbazione proveniente dal Nord Europa, seguita da aria artica, è attesa sull’Abruzzo nella giornata di mercoledì 20, portando un significativo peggioramento delle condizioni atmosferiche. Già dal pomeriggio-sera odierno, si prevede un marcato rinforzo dei venti di Libeccio, noto come Garbino sul versante adriatico. Questi venti raggiungeranno velocità impetuose, con raffiche che localmente potranno superare i 70-90 km/h nelle aree pedemontane e collinari, mentre sui rilievi appenninici si potranno registrare punte superiori ai 100 km/h.

L’azione del Garbino determinerà un temporaneo rialzo delle temperature lungo il versante adriatico, ma sul settore occidentale della regione il tempo tenderà progressivamente a peggiorare. Con l’avanzare della giornata di mercoledì e il passaggio della perturbazione, i venti cambieranno direzione, provenendo dai quadranti settentrionali, portando con sé un sensibile calo delle temperature sul versante adriatico e un’accentuazione dei fenomeni di instabilità atmosferica.

Nel frattempo, l’Abruzzo ha già registrato temperature particolarmente rigide in alcune località, come evidenziato dalle minime più basse degli ultimi giorni. Tra i valori più significativi spiccano i -5,8°C a Pescocostanzo (località Quarto di Santa Chiara), i -4,8°C di Campo Felice e i -4,7°C registrati presso la stazione di Palena. Seguono i -4,4°C dei Piani di Pezza, i -4,3°C rilevati a Castel del Monte (località Pietrattina) e i -3°C di Pescasseroli, località Vallechiara.

Queste condizioni evidenziano un quadro climatico tipicamente invernale, caratterizzato da forti contrasti termici e una marcata instabilità, con ulteriori sviluppi attesi nei prossimi giorni. È quindi consigliabile prestare attenzione ai bollettini meteo aggiornati per affrontare al meglio le mutevoli condizioni atmosferiche.

