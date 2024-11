Allerta meteo Abruzzo: quota neve in calo, bufera a Campo Imperatore

MeteoWeb

In Abruzzo l’irruzione di una massa d’aria fredda proveniente da nord ha determinato un sensibile abbassamento delle temperature, riportando un clima decisamente invernale, soprattutto nelle aree montane. La neve è tornata a cadere al di sopra dei 1200 metri di altitudine, regalando paesaggi imbiancati nelle principali località dell’Appennino abruzzese.

Secondo le previsioni, nelle prossime ore la quota neve è destinata a scendere ulteriormente, stabilizzandosi intorno ai 900-1000 metri entro sera. Contestualmente, si registra un marcato rinforzo dei venti freddi dai quadranti settentrionali, che si faranno sentire con particolare intensità sia sulle cime montuose che lungo le coste adriatiche, amplificando la sensazione di freddo.

Luoghi simbolo dell’Abruzzo montano, come Ovindoli, il Rifugio Bruno Pomilio e Campo Imperatore, sono già avvolte da uno scenario invernale spettacolare. A Campo Imperatore, in particolare, è in corso una vera e propria bufera di neve, con una temperatura che ha toccato i -3,3°C, confermando le condizioni di freddo intenso che stanno caratterizzando l’intera regione.

Questi fenomeni, seppur tipici della stagione fredda, stanno sorprendendo per la loro intensità, portando un primo assaggio di inverno in una fase autunnale che si sta rivelando particolarmente dinamica dal punto di vista meteorologico. Le immagini provenienti dai centri montani testimoniano l’impatto di questo repentino cambiamento climatico, offrendo un quadro di rara suggestione e richiamando appassionati di montagna e fotografia.

Gli abitanti e i turisti sono invitati a prestare attenzione alle condizioni meteo in evoluzione, soprattutto per chi si sposta in montagna o lungo le strade esposte ai venti freddi. Le autorità locali stanno monitorando la situazione, pronti a intervenire in caso di eventuali criticità.

