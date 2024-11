Allerta Meteo Abruzzo: venti di tempesta, pioggia e neve in arrivo

MeteoWeb

In Abruzzo, archiviata una prima fase perturbata, ci si prepara al transito di una nuova perturbazione che, nelle prossime 36-48 ore, porterà condizioni meteorologiche instabili. Il fronte perturbato, in rapido avvicinamento, sarà accompagnato da un deciso rinforzo dei venti di Libeccio a partire dalla serata odierna e fino a domani mattina, con raffiche particolarmente intense, tempestose a ridosso dei crinali appenninici. A seguire, dal pomeriggio di venerdì, si registrerà un sensibile abbassamento delle temperature accompagnato da un rafforzamento dei venti di Maestrale.

La giornata odierna, giovedì 21 novembre, sarà caratterizzata da una generale variabilità, con alternanza di annuvolamenti e schiarite. Tuttavia, verso sera, si prevede un aumento della copertura nuvolosa soprattutto nelle zone a confine tra Lazio e Abruzzo e lungo il versante aquilano. In queste aree, durante la notte e nelle prime ore di venerdì 22, sono attese precipitazioni diffuse, localmente intense e accompagnate da forti venti. Nel corso della mattinata di venerdì, parte di questi fenomeni si estenderanno verso l’entroterra, fino a raggiungere il litorale adriatico. Nella stessa fascia oraria, le cime appenniniche, a partire dai 1500 metri di altitudine, potranno vedere le prime nevicate.

Dal pomeriggio di venerdì, il quadro meteorologico tenderà gradualmente a migliorare con un’attenuazione delle precipitazioni e della nuvolosità, lasciando spazio a schiarite diffuse su gran parte della regione. Tuttavia, nel vastese, tra la notte e la mattinata di sabato 23 novembre, non si escludono locali annuvolamenti associati a brevi rovesci. Il fine settimana, tra sabato 23 e domenica 24, sarà caratterizzato da condizioni più stabili e soleggiate, segnando una tregua rispetto alla fase instabile precedente.

Da segnalare l’importanza del monitoraggio dei venti, che a partire dalla serata di oggi vedranno un deciso rinforzo del Libeccio e del Garbino. Le raffiche, tra questa notte e domattina, potranno superare i 110-120 km/h nelle aree montane e raggiungere valori tra i 60 e i 90 km/h lungo la fascia orientale della regione. Nel pomeriggio di venerdì, la ventilazione ruoterà a Maestrale con raffiche burrascose che interesseranno anche le zone costiere, provocando un marcato aumento del moto ondoso. Le temperature, attualmente in diminuzione, subiranno un temporaneo rialzo tra questa sera e domani mattina, seguito da un nuovo e brusco calo nel pomeriggio e nella serata di venerdì.

Nella mattinata odierna, si sono registrate temperature particolarmente rigide in diverse località montane abruzzesi. Tra i valori più bassi figurano Campo Imperatore con -6,3°C, l’Altopiano delle Rocche con -6,1°C, la Majelletta-Blockhaus con -5,9°C, Pretoro (Rifugio Pomilio) con -5,1°C, Rocca di Mezzo con -4,3°C e Pescasseroli (località Vallechiara) con -3,6°C.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.