Allerta Meteo, pesante allarme dell’Aeronautica Militare: “domani neve fino in pianura e gelicidio in 4 regioni”

Allerta Meteo ancora per burrasca forte e mareggiate, ma anche per piogge intense, tanta neve e gelicidio, in diverse regioni. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato oggi, 20 novembre 2024, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. Di seguito il testo integrale.

Allerta Meteo, nuovo avviso dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 20/11/24. Persiste vento forte dai quadranti occidentali, con raffiche fino a burrasca forte e forti mareggiate lungo le eventuali coste esposte: per le prossime 6 ore, sulle aree alpine di Valle d’Aosta e Piemonte , nonché su Toscana ed Umbria ;

e , nonché su ed ; per le prossime 12 ore su Sardegna , Marche , Lazio , Molise , Campania , Puglia e Basilicata ;

, , , , , e ; per le prossime 30/36 ore su Calabria e Sicilia. Persiste inoltre stato del mare molto agitato: per le prossime 6 ore al largo del Mar Ligure;

per le prossime 12 ore sul Tirreno centrosettentrionale;

per le prossime 15/18 ore sul Tirreno meridionale settore Est. Si prevede: dalle prime ore di domani, giovedì 21 novembre 2024, e per le successive 24, nevicate diffuse ed abbondanti su Valle d’Aosta e Piemonte fino a quote pianeggianti ;

ed su e fino a quote ; dal pomeriggio di domani , e per le successive 18 ore, pioggia congelantesi sul Piemonte , con particolare riferimento al settore meridionale della regione, nonché sull’ Emilia-Romagna , con particolare riferimento al settore occidentale della regione;

, e per le successive 18 ore, sul , con particolare riferimento al settore meridionale della regione, nonché sull’ , con particolare riferimento al settore occidentale della regione; dal pomeriggio di domani, e per le successive 12 ore, pioggia congelantesi sulla Liguria , con particolare riferimento alle relative aree appenniniche;

sulla , con particolare riferimento alle relative aree appenniniche; dal pomeriggio di domani e per le successive 12/18 ore, precipitazioni abbondanti sulla Toscana, anche a carattere di rovescio, con particolare riferimento al settore settentrionale della regione. Si prevede inoltre, vento forte sud-occidentale con raffiche di burrasca forte e forti mareggiate lungo le eventuali coste esposte: dal pomeriggio di domani, e per le successive 24 ore su Valle d’Aosta e sulle aree alpine del Piemonte ;

e sulle aree alpine del ; dalla serata di domani, e per le successive 24 ore, su Emilia – Romagna , Toscana , Marche , Umbria e Lazio ;

– , , , e ; dalla serata di domani, e per le successive 30 ore, su Sardegna, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Infine si prevede, dal pomeriggio di domani, e per le successive 24 ore, stato del mare molto agitato sul Mar Ligure“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

Cos’è il gelicidio o pioggia congelantesi

Il gelicidio è un fenomeno meteorologico caratterizzato dalla formazione di uno strato di ghiaccio trasparente e uniforme su superfici esposte, come strade, alberi e linee elettriche. Si verifica quando una pioggia liquida, super raffreddata (con temperatura inferiore a 0°C), entra in contatto con superfici il cui punto di congelamento è al di sotto dello zero. Il fenomeno è tipico di condizioni atmosferiche in cui uno strato caldo sopra lo zero si trova sopra uno strato d’aria fredda al suolo.

La pioggia super raffreddata non si congela immediatamente durante la caduta ma solidifica al momento dell’impatto, formando un ghiaccio liscio, spesso e molto scivoloso. Questo fenomeno può causare gravi problemi, come blackout elettrici dovuti al peso del ghiaccio su cavi e strutture, cadute di alberi, incidenti stradali e difficoltà nei trasporti.

Il gelicidio è particolarmente pericoloso poiché il ghiaccio formatosi è spesso trasparente e difficile da rilevare a occhio nudo, creando una condizione nota come “ghiaccio nero” (black ice).

