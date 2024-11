Allerta Meteo, bomba gelida in arrivo: neve in pianura su diverse regioni

MeteoWeb

L’Italia si prepara a un drastico cambiamento climatico: è atteso, infatti, l’arrivo di una massa d’aria artica che porterà con sé freddo intenso e le prime nevicate anche a quote basse. La temibile irruzione artica proveniente dal Nord Europa è prevista per la metà del mese, con effetti evidenti già a partire dal prossimo fine settimana. Le dinamiche di questa perturbazione sono legate ai grandi movimenti atmosferici in corso tra la Scandinavia e la Russia, dove si prevede la formazione di un ‘ponte‘ che consentirà alle correnti gelide polari di scendere verso l’Europa orientale, per poi raggiungere anche il Mediterraneo.

Questo flusso freddo, che porterà temperature nettamente più basse rispetto alla media stagionale, entrerà in Italia attraverso la porta del Rodano e quella della Bora, attivando una fase climatica tipicamente invernale. A partire da lunedì 11 novembre, è dunque previsto un abbassamento significativo delle temperature in diverse regioni italiane, accompagnato da nevicate a quote particolarmente basse.

Le aree più esposte saranno il Piemonte, la Liguria e le zone interne del Centro, dove è possibile che la neve arrivi anche nelle vicinanze dei fondovalle. Oltre al freddo, il contesto atmosferico potrebbe favorire la formazione di un profondo ciclone sul Mar Ligure. Se confermato, questo sistema ciclonico sarà alimentato da correnti instabili, con il rischio di forti precipitazioni, che potranno dare origine a nubifragi e a possibili allagamenti in alcune zone. Tuttavia, la localizzazione precisa del minimo di pressione e la sua traiettoria restano da definire nei prossimi giorni, e saranno determinanti per prevedere con precisione l’impatto delle precipitazioni.

Questo scenario evidenzia l’importanza di essere preparati ai primi effetti dell’inverno, con un abbassamento delle temperature che renderà necessari abiti pesanti in tutto il Paese. Per le regioni più a rischio, sarà essenziale monitorare attentamente le previsioni per prevenire eventuali emergenze dovute a fenomeni meteo intensi, mentre per molti italiani sarà il momento di accogliere il primo, deciso assaggio della stagione fredda.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.