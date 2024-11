Allerta Meteo: in arrivo la ‘bomba invernale’ con neve, venti oltre i 100 km/h e furiosi temporali

MeteoWeb

Una situazione meteorologica dinamica e complessa si prepara a investire l’Italia tra giovedì 21 e venerdì 22 novembre. Protagonisti saranno la neve, il vento impetuoso e il föhn, con scenari che spaziano dalle bufere in montagna alle prime possibilità di fiocchi in pianura. L’ingresso di aria fredda, già da giorni annunciato nelle previsioni, porterà nevicate abbondanti sulle Alpi, in particolare lungo i settori di confine. La vera incognita resta la possibilità di neve anche nelle aree di pianura del Nord, con un’alternanza di speranze e incertezze dovute a fattori locali e atmosferici.

Il Föhn, in questo contesto, rappresenta un elemento decisivo. L’intensità delle correnti potrebbe spingere il fenomeno ben oltre le consuete aree alpine, con raffiche che potrebbero estendersi fino a 100-200 km a sud della cresta di confine. Questo vento caldo e secco potrebbe non solo ‘strozzare’ le nevicate, ma anche portare sprazzi di cielo sereno e contribuire a un’improvvisa variabilità delle condizioni meteo, specialmente nelle aree del Nordovest.

Le nevicate inizieranno nella mattinata di giovedì sulle Alpi occidentali, per poi estendersi alle Alpi centrali e orientali nel corso della giornata. Bufere e tormente interesseranno soprattutto le zone di confine, con accumuli significativi sui passi e sulle cime. Il limite delle nevicate calerà repentinamente nei fondovalle, passando da 500-800 metri nelle ore serali a 300-500 metri durante la notte. La giornata di venerdì porterà nuove sorprese: non si esclude la possibilità di rovesci nevosi irregolari in pianura al Nord, anche se si tratterà di fenomeni sporadici e localizzati. Sul Nordovest, il Föhn potrebbe rapidamente diradare le nubi tra tarda mattinata e pomeriggio, portando ampi rasserenamenti.

Nel frattempo, l’Appennino sarà interessato inizialmente da precipitazioni sotto forma di pioggia fino a quote elevate, con il limite della neve fissato attorno ai 1700/1800 metri di quota a causa di un richiamo caldo pre-frontale. Tuttavia, con il calo delle temperature previsto tra la serata di giovedì e la notte, le nevicate scenderanno a quote decisamente più basse. Anche al Centro-Sud, il maltempo si farà sentire, con temporali e rovesci concentrati sulle regioni tirreniche e venti intensi che soffieranno su tutto il Paese.

Questa fase di maltempo rappresenta uno dei primi episodi significativi della stagione invernale, con la possibilità di scenari suggestivi ma anche complessi dal punto di vista meteorologico. La neve, tanto attesa nelle aree di pianura, resta una possibilità da monitorare attentamente, mentre montagne e passi alpini si preparano ad affrontare bufere e accumuli imponenti. In ogni caso, vento e freddo saranno una costante su gran parte del territorio.

