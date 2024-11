Allerta Meteo Calabria: domani piogge, temporali, venti forti e mareggiate

MeteoWeb

Un’irruzione di aria fredda porterà maltempo e un calo delle temperature in Calabria. La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla per criticità idrogeologica-idraulica e temporali valida per la giornata di domani, sabato 30 novembre. L’allerta interessa tutto il settore centro-meridionale della regione. Sono previste piogge sparse e rovesci o temporali isolati. Previsti anche “venti forti settentrionali, con raffiche di burrasca sui settori costieri e fino a burrasca forte sui crinali. Mareggiate lungo le coste esposte”, si legge nel bollettino di allerta. “Sono possibili inoltre fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti. Sono possibili fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni”, si legge ancora. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

