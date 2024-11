Allerta Meteo: caldo anomalo, lo zero termico torna a quote impossibili

MeteoWeb

L’Italia si trova attualmente al centro di un’importante evoluzione meteorologica, caratterizzata da un rapido cambiamento delle condizioni atmosferiche. Dopo le recenti nevicate che hanno interessato principalmente le aree nord-occidentali del paese, si sta verificando un repentino aumento delle temperature. Questo fenomeno è particolarmente evidente nell’innalzamento dello zero termico, che si prevede raggiungerà i 3300-3400 metri già nella giornata odierna, per poi salire ulteriormente fino a 3700-3900 metri nella giornata di lunedì.

Questo significativo rialzo termico è il risultato dell’afflusso di masse d’aria calde e umide provenienti dai quadranti meridionali. Tale dinamica non solo contribuisce all’aumento delle temperature, ma favorisce anche un progressivo incremento della copertura nuvolosa sul territorio italiano.

Il quadro meteorologico attuale è influenzato da un profondo ciclone extratropicale in fase di maturazione sul nord Atlantico, che raggiungerà il suo apice tra domani e lunedì, prima di iniziare il suo processo di dissipazione. Questo sistema ciclonico sta generando condizioni meteorologiche eccezionali: al largo delle coste scozzesi, si prevede che la pressione atmosferica al livello del mare raggiunga valori minimi compresi tra 937 e 939 hPa, stabilendo un nuovo record per la zona e per questo periodo dell’anno.

Parallelamente a questa intensa ciclogenesi nell’Atlantico, si sta verificando un notevole rafforzamento dell’alta pressione sul Mediterraneo centrale. Questo fenomeno avrà un impatto significativo sulle condizioni meteorologiche dell’Italia centro-meridionale, dove si prevedono valori di pressione massima oscillanti tra 1032 e 1034 hPa. Tali valori sono prossimi o addirittura superiori ai record storici per questo periodo, sottolineando l’eccezionalità della situazione meteorologica in corso.

Questa combinazione di eventi atmosferici sta creando un quadro meteorologico complesso e dinamico, con importanti implicazioni per le diverse regioni italiane. Mentre le aree settentrionali hanno recentemente sperimentato condizioni invernali con nevicate, il resto del paese si prepara a fronteggiare un rapido aumento delle temperature e un cambiamento nelle condizioni atmosferiche generali.

