Allerta Meteo: ciclone artico incombe sull’Immacolata

MeteoWeb

La settimana che precede il Ponte dell’Immacolata si aprirà con condizioni meteorologiche variegate. In Valpadana saranno protagoniste le nebbie, dense soprattutto durante le ore notturne e del primo mattino. Tuttavia, queste tendenzialmente si dissolveranno con il passare delle ore, lasciando spazio a un clima più sereno durante la giornata. Sulle Alpi e lungo l’Appennino, compreso quello centrale, il tempo sarà generalmente splendido, segnando un miglioramento significativo anche in queste aree. Al Sud persisteranno alcune nubi, ma senza precipitazioni rilevanti, fatta eccezione per deboli piogge isolate che potrebbero interessare le coste calabresi e la Sardegna occidentale.

Verso venerdì, una leggera infiltrazione di aria più fredda potrebbe raggiungere il Nord Italia, portando un rinforzo della ventilazione di Bora. Tuttavia, non si prevedono fenomeni di rilievo, con il tempo che dovrebbe rimanere asciutto. Successivamente, le correnti potrebbero orientarsi da nord al Settentrione, grazie al rinforzo di un promontorio anticiclonico, e da est al Centro-Sud, dove una depressione in formazione sul Mediterraneo meridionale potrebbe influenzare il clima. In questo contesto, le possibilità di nevicate in pianura al Nord rimangono pressoché nulle, e anche sulle Alpi, l’avvio della stagione sciistica dipenderà in gran parte dall’utilizzo di neve artificiale. Qualche precipitazione sparsa potrebbe invece verificarsi sulle regioni centrali e meridionali.

Per quanto riguarda i giorni intorno a Sant’Ambrogio e all’Immacolata, la previsione appare ancora incerta. Il modello ECMWF suggerisce la possibile formazione di una depressione sull’Italia centrale, mentre altre elaborazioni indicano scenari differenti, senza una configurazione dominante sul territorio nazionale. Al momento, il quadro resta nebuloso, lasciando aperta la possibilità di evoluzioni impreviste. La speranza è che la situazione possa chiarirsi nei prossimi giorni, magari con qualche piacevole sorpresa che regali scenari meteorologici più definiti per il ponte festivo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.