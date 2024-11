Allerta Meteo: ciclone gelido in arrivo, pioggia, neve e venti forti sul Centro-Sud

MeteoWeb

Un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche si profila nei prossimi giorni con l’arrivo di un ciclone freddo che investirà il Mediterraneo centrale. Questo sistema porterà con sé un’ondata di maltempo che colpirà principalmente le regioni del Centro-Sud, accompagnata da piogge diffuse, nevicate sui rilievi appenninici e venti intensi. Allo stesso tempo, l’irruzione di aria fredda contribuirà a migliorare la qualità dell’aria nelle città più inquinate, in particolare nella Pianura Padana.

La giornata di venerdì 29 novembre sarà caratterizzata dal soffio del Foehn sulle regioni settentrionali, con venti secchi che garantiranno cieli più limpidi e un calo dei livelli di inquinamento atmosferico. Tuttavia, l’instabilità aumenterà rapidamente: il fronte freddo farà il suo ingresso sull’Italia a partire dalle regioni adriatiche sabato 30 novembre. Le correnti di Grecale, sostenute e fredde, trasporteranno nubi e precipitazioni sulle regioni centro-meridionali, con piogge diffuse e rovesci che interesseranno molte aree. Le nevicate si concentreranno sui rilievi appenninici, in particolare tra Abruzzo, Marche e Molise, scendendo a quote relativamente basse per il periodo.

Con l’inizio di dicembre, il vortice freddo si posizionerà sulle regioni meridionali, portando ulteriori precipitazioni e nevicate sui rilievi del Sud. Il maltempo, però, sarà di breve durata: già il 2 dicembre si prevede un miglioramento generale, con il ritorno di condizioni più stabili. Tuttavia, un nuovo impulso perturbato di origine nordatlantica potrebbe interessare l’Italia a partire dal 4 dicembre, anche se con effetti meno marcati rispetto alla situazione attuale.

L’evoluzione attesa rappresenta un’importante occasione per ripulire l’aria nei centri urbani spesso colpiti dall’inquinamento, ma richiede attenzione per le criticità che pioggia, neve e venti intensi potrebbero generare nelle aree più esposte. Il ritorno di condizioni invernali sottolinea la necessità di prepararsi adeguatamente per affrontare il cambiamento in arrivo.

