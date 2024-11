Allerta Meteo, ciclone in arrivo: nubifragi e temporali al Centro-Sud

MeteoWeb

La settimana prossima, l’Italia sarà al centro di un periodo di marcata instabilità atmosferica a causa dell’arrivo di un vortice ciclonico che condizionerà in particolare le regioni del Centro-Sud. Questa situazione meteorologica è attribuibile all’ingresso di una perturbazione di origine atlantica, che evolverà in un sistema ciclonico sul Mar Tirreno, portando piogge e temporali. Lunedì 11 e martedì 12 si preannunciano particolarmente critici per le regioni centrali e meridionali del Paese, dove si attendono piogge intense e temporali anche di forte intensità.

Le aree del Nord Italia risulteranno invece meno coinvolte da questa fase perturbata, con precipitazioni limitate prevalentemente alle zone alpine e prealpine.

Mercoledì 13 e giovedì 14, il centro della perturbazione si sposterà verso sud, intensificando le condizioni di maltempo sulle regioni meridionali e sulla Sicilia. In queste aree, saranno possibili fenomeni temporaleschi particolarmente intensi e nubifragi localizzati, che potrebbero provocare disagi e criticità idrogeologiche. È dunque consigliata la massima prudenza nelle zone a rischio.

Il passaggio di questa perturbazione avrà un impatto anche sulle temperature, che subiranno un calo diffuso, riportandosi su valori più in linea con la stagione autunnale. Questa variazione termica sarà percepibile in modo più marcato nelle regioni interessate dal maltempo.

Verso la fine della settimana prossima, le previsioni indicano un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche. Si attende un ritorno della stabilità atmosferica, con giornate soleggiate che riporteranno un clima più tranquillo e piacevole su gran parte della Penisola.

Va tenuto presente che, trattandosi di una previsione a medio termine, l’evoluzione meteorologica potrebbe subire variazioni. Per questo motivo, è consigliabile seguire costantemente gli aggiornamenti meteo per ricevere informazioni più dettagliate e precise nei giorni a venire.

