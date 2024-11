Allerta Meteo, Ciclone tra Sardegna e Sicilia scatena temporali violentissimi: nubifragi diffusi

MeteoWeb

Continua l’ondata di maltempo che in questi giorni sta duramente colpendo l’estremo Sud dell’Italia, e in modo particolare le isole maggiori. Un’area di bassa pressione posizionata nel Mediterraneo centro-occidentale provoca forti temporali proprio tra Sicilia e Sardegna, dov’è in corso una netta circolazione ciclonica. Nelle ultime ore ha piovuto in modo diffuso e abbondante nella Sicilia occidentale, dopo le piogge torrenziali dei giorni scorsi in quella orientale.

Sono infatti caduti ben 54mm di pioggia a Corleone, 45mm a Favignana, 38mm a Campobello di Mazara, 32mm a Mazara del Vallo, 28mm a Campofiorito, 18mm a Marsala, 15mm a Custonaci, 13mm a Palermo, a Trapani e a Menfi, 10mm a Sciacca. Quello di oggi è il sesto giorno di pioggia consecutivo in Sicilia, e le precipitazioni si intensificheranno ulteriormente nelle prossime ore. L’ultimo aggiornamento del satellite meteorologico mostra proprio i forti temporali che braccano Sardegna e Sicilia:

Secondo le mappe modello Moloch del CNR-ISAC, già nel pomeriggio-sera di oggi avremo forti temporali nella Sicilia occidentale, nel Canale di Sicilia, nel basso Tirreno, in Sardegna, ma anche nella Sicilia orientale e in Puglia:

Domani, lunedì 11 novembre, il maltempo si intensificherà ulteriormente proprio tra Sardegna e Sicilia con temporali molto forti che provocheranno violenti nubifragi e localizzate alluvioni. In mattinata i fenomeni più estremi colpiranno il Canale di Sicilia, la Sicilia occidentale e ancora una volta l’area etnea, oltre alla Sardegna orientale:

Il maltempo insisterà nelle medesime aree anche nel pomeriggio-sera, coinvolgendo nuovamente anche Malta già colpita da forti piogge nei giorni scorsi. Instabilità diffusa anche nelle altre Regioni del Sud e in modo particolare su Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Lazio:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.