Allerta Meteo in Cina, neve e calo temperature nel Nord/Est

MeteoWeb

L’autorità meteorologica cinese ha emesso un’allerta gialla per le intense nevicate previste nelle prossime 24 ore, fino alle 8 di domani mattina (l’1 ora italiana). Le regioni maggiormente interessate includono Mongolia Interna, Heilongjiang, Jilin e Liaoning, dove sono attese bufere di neve. Il National Meteorological Center prevede che alcune aree del Liaoning registreranno accumuli di neve compresi tra i 20 e i 25 millimetri durante il periodo monitorato.

L’agenzia ha invitato pedoni e automobilisti alla massima prudenza e ha raccomandato alle autorità locali di adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza di strade, ferrovie, reti elettriche e telecomunicazioni. Inoltre, nel resoconto dei media statali, è stata rinnovata l’allerta gialla per un’ondata di freddo, con temperature che potrebbero calare di 6-10 gradi in gran parte della Cina centrale e settentrionale nei prossimi quattro giorni.

Il sistema di allerta meteo cinese si basa su 4 livelli codificati a colori: il rosso indica il livello di gravità più elevato, seguito da arancione, giallo e blu.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.