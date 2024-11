Allerta Meteo: Dicembre al via con impulsi gelidi e dinamiche invernali

MeteoWeb

Con l’arrivo di dicembre, l’inverno meteorologico fa il suo ingresso ufficiale, inaugurando un periodo che, almeno in teoria, dovrebbe portare freddo e instabilità. Negli ultimi anni, però, abbiamo spesso assistito a stagioni invernali caratterizzate da un’assenza di quelle ondate di freddo che normalmente si manifestano alle nostre latitudini tra dicembre e febbraio. Non si tratta di aspettarsi fenomeni straordinari o storiche ondate di gelo, ma di quelle fluttuazioni che la normale variabilità meteorologica dovrebbe proporre.

Quest’anno, l’inizio della stagione invernale sembra offrire uno scenario più vivace e dinamico. La prima decade di dicembre si prospetta caratterizzata da un’assenza significativa del promontorio nordafricano, che in passato ha spesso influenzato le condizioni climatiche del Mediterraneo. L’andamento atmosferico sarà invece determinato dalla posizione dell’Anticiclone delle Azzorre, collocato a ovest delle coste europee. Questa configurazione permetterà il transito di masse d’aria fredda verso il Mediterraneo centro-occidentale, creando le condizioni per una fase climatica più fredda, con temperature che potrebbero oscillare intorno alla media stagionale o scendere al di sotto di essa.

Nei prossimi giorni sono attesi due principali impulsi di aria fredda. Il primo è previsto tra il 4 e il 6 dicembre e sarà seguito da un secondo episodio, potenzialmente più marcato, tra l’8 e il 10 dicembre. Queste incursioni fredde potrebbero portare con sé circolazioni depressionarie, determinando precipitazioni più significative nelle regioni centro-meridionali. Al Nord, invece, l’andamento pluviometrico dipenderà dalla forza dell’Anticiclone delle Azzorre. Se l’alta pressione si mostrerà particolarmente resistente, le possibilità di vedere pioggia e neve saranno ridotte, limitandosi alle aree alpine. In caso contrario, un allentamento del campo anticiclonico potrebbe favorire l’arrivo di nevicate anche a quote collinari e un incremento delle piogge nelle regioni settentrionali.

Questa evoluzione, sebbene ancora incerta nei dettagli, sembra delineare un esordio del mese in linea con la tipicità stagionale. L’assenza di stabilità prolungata e il possibile afflusso di aria fredda rappresentano elementi incoraggianti per chi attende condizioni più consone al periodo invernale. Tuttavia, per definire con maggiore precisione la portata e l’intensità degli eventi meteorologici previsti, sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.

In conclusione, dicembre promette di avviarsi con una dinamica atmosferica più attiva rispetto agli anni passati, offrendo una prospettiva di inverno meteorologico che, pur senza eccessi, potrebbe rispecchiare meglio le aspettative stagionali. Resta ora da monitorare l’evoluzione delle prossime settimane per comprendere se questa tendenza si consoliderà o se lascerà spazio a nuove sorprese.

