Allerta Meteo, domenica con rischio rovesci in 3 regioni

MeteoWeb

Allerta meteo oggi, domenica 17 novembre, per la possibilità di piogge intermittenti o rovesci in 3 regioni. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“Il passaggio di una saccatura sull’Europa centrale lambirà le Alpi determinando locali precipitazioni perlopiù oltre confine mentre sull’Italia prevarranno correnti da NW in quota, più umide invece da SW nei bassi strati specie sull’Alto Tirreno dove tra Liguria di Levante, Toscana e alto Lazio sarà possibile qualche pioggia intermittente o rovescio, non completamente escluso accompagnato da qualche scarica in particolare nella seconda parte del giorno e sul mare. Non sono tuttavia attese pericolosità,” sottolinea PRETEMP nel bollettino valido per l’intera giornata odierna.

In considerazione dell’allerta meteo, per monitorare nel modo migliore possibile la situazione in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.