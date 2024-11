Allerta Meteo, due gocce fredde gelide annunciano l’inverno di San Martino: freddo e neve in arrivo

MeteoWeb

L’Italia sta vivendo un periodo di caldo anomalo per novembre, con temperature ben al di sopra della media stagionale. Questo fenomeno, noto solitamente come “Estate di San Martino”, si è presentato in anticipo rispetto alla consueta data dell’11 novembre, portando giornate insolitamente miti. Durante il fine settimana, nei giorni compresi tra domani ed il 10 novembre, si prevede un aumento dell’instabilità atmosferica. Temporali intensi potrebbero formarsi in mare aperto e lungo le coste, soprattutto nel Mar Tirreno, nei pressi delle Baleari e nello Stretto di Sicilia. Questa situazione porterà un rischio di nubifragi locali lungo le coste adiacenti. Inoltre, si prospetta un tempo instabile su Sicilia, Sardegna e litorale tirrenico, mentre al Nord è attesa una diffusione di nebbie che potrebbero ridurre la visibilità.

Nel corso della giornata di Lunedì 11 novembre sarà il punto di svolta con l’arrivo di un’importante ondata di aria fredda di origine polare proveniente dalla Scandinavia. Questo porterà un drastico calo delle temperature, con diminuzioni fino a 10 gradi rispetto ai valori attuali. Le previsioni indicano che lo zero termico, attualmente situato intorno ai 3000 metri, potrebbe scendere drasticamente fino a 800 metri nel Nord-Ovest italiano. Questo calo segnerà il passaggio da condizioni tardo-autunnali a un clima decisamente invernale.

Nei giorni successivi, martedì 12 e mercoledì 13 novembre, la situazione meteorologica peggiorerà ulteriormente. È prevista la possibilità di neve fino a quote collinari, particolarmente sulle regioni Settentrionali. Fenomeni rari come i temporali di neve, caratterizzati da precipitazioni nevose accompagnate da fulmini e rovesci, potrebbero verificarsi. Si attendono nevicate fino a 700 metri in Piemonte e Liguria, mentre sull’Appennino centro-settentrionale la quota neve si aggirerà intorno ai 1300-1400 metri. Non è esclusa la possibilità di piogge gelate o nevicate a bassa quota, che potrebbero interessare anche le pianure.

Questo repentino cambio di scenario meteo segnerà la fine del periodo mite e l’inizio di condizioni invernali più rigide, con le prime significative nevicate della stagione e un abbassamento sostanziale delle temperature. Insomma, comincia l’inverno di San Martino.

