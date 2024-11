Allerta Meteo Emilia-Romagna: codice giallo per piene, frane e vento

MeteoWeb

Allerta meteo per “piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, vento” in Emilia–Romagna: l’avviso, diramato dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae, è valido dalle 12 di oggi 22 novembre 2024 per l’intera giornata di domani, sabato 23 novembre 2024. Di seguito il bollettino completo.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

“Dalle 12.00 del 22 novembre 2024 allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PR, RE, MO, BO; per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN“. Per la giornata di venerdì 22 novembre “sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) sui settori appenninici, sulle aree pedecollinari e sulla pianura orientale, con possibili rinforzi e raffiche di intensità superiore; i fenomeni saranno in progressiva attenuazione nel corso del pomeriggio. Le precipitazioni delle ultime ore hanno generato incrementi dei livelli idrometrici nei tratti montani del settore centro-orientale della Regione; i colmi di piena si propagheranno nei tratti vallivi con livelli superiori alla soglia 1“.

“Dalle 00.00 del 23 novembre 2024 allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di RE, MO, BO, FE, RA“. Per la giornata di sabato 23 novembre “non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell’allertamento. La criticità idraulica nella pianura centrale della Regione si riferisce al lento esaurimento delle piene nei tratti vallivi dei fiumi Reno e Secchia, generate in seguito alle piogge dei giorni precedenti“.

