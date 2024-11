Allerta Meteo Emilia Romagna: in arrivo piogge abbondanti e rischio idrogeologico

MeteoWeb

In Emilia Romagna, dopo una mattinata caratterizzata da condizioni prevalentemente soleggiate, si prevede un deciso peggioramento meteorologico nelle prossime ore, in particolare sui settori appenninici. Le analisi dei principali modelli meteorologici indicano accumuli di pioggia significativi, con valori che potrebbero raggiungere i 100 mm sui crinali compresi tra le province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna. Non si escludono punte più elevate, fino a 150 mm, soprattutto nell’area del modenese e lungo il confine con la Toscana.

Questa situazione comporterà un inevitabile incremento della portata di torrenti e fiumi, con possibili criticità attese tra il tardo pomeriggio e la serata, come già evidenziato dall’allerta della Protezione Civile emessa nella giornata di ieri. La fase perturbata porterà inizialmente anche nevicate, che si manifesteranno intorno ai 1200-1400 metri, con la possibilità di fiocchi a quote inferiori nelle zone dell’Emilia occidentale. Tuttavia, nel corso della giornata, la quota neve tenderà progressivamente ad alzarsi, superando i 1800 metri in serata.

Le condizioni meteo attuali richiedono particolare attenzione, soprattutto per le aree montane e quelle attraversate da corsi d’acqua, dove le precipitazioni intense potrebbero determinare situazioni di disagio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

