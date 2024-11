Allerta Meteo ESTOFEX per Italia e Spagna: rischio nubifragi, ecco le aree colpite

MeteoWeb

Allerta Meteo per Italia, Spagna e Grecia, per il rischio di forti piogge: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 7 di oggi, 13 novembre 2024, alle 7 di domani 14 novembre 2024. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per l’area di Malaga/Valencia principalmente per piogge da forti a eccessive. Le aree circostanti di livello 1 e le aree di livello 1 sul Mar Tirreno e in Grecia sono state segnalate per forti piogge con quantità estreme isolate. Inoltre esiste un rischio isolato di tornado soprattutto lungo le coste.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Un anticiclone stazionario influenza il Nord/Ovest dell’Europa con varie basse pressioni isolate lungo i suoi lati Est e Sud. Una di queste depressioni attraversa la Penisola Iberica da Nord/Est a Sud/Ovest, arrivando sopra il bacino del Tago durante la notte. Questo movimento causa una diminuzione della pressione in diverse aree, tra cui lo Stretto di Gibilterra, il Mar d’Alboran, il Golfo di Cadice e il Nord/Ovest del Marocco. Le previsioni mostrano un’ampia variabilità, con la possibilità che un vortice più intenso si formi sul Mar d’Alboran occidentale, spostandosi verso Sud/Ovest durante la notte, riporta il bollettino ESTOFEX.

Allerta Meteo, cosa prevede il bollettino ESTOFEX per l’Italia e la mappa

In Italia la situazione meteo attesa vede una zona di bassa pressione sul Mar Tirreno con deboli venti in quota, che generano temporali sparsi, soprattutto lungo le coste, secondo il bollettino ESTOFEX. L’attività principale, con forti piogge locali, dovrebbe rimanere in mare aperto, ma c’è un’allerta moderata per le aree costiere. Nelle zone tra il Golfo di Salerno e il Golfo di Policastro, potrebbero verificarsi temporali notturni con precipitazioni intense. Tuttavia, il movimento continuo del sistema riduce il rischio di piogge prolungate. In alcune aree, sono possibili picchi di 100 mm in 12 ore.

