Allerta Meteo: fine novembre all’insegna del freddo e del maltempo, rischio neve a bassa quota

L’arrivo della fine di novembre e l’inizio di dicembre promettono un cambiamento significativo nel panorama meteorologico europeo e italiano. Le ultime proiezioni confermano l’ingresso di correnti fredde provenienti dalla Russia, accompagnate da un ciclone che potrebbe portare maltempo diffuso. Si tratta di una configurazione atmosferica complessa, caratterizzata da due forze principali: le correnti gelide che dominano il Nord Europa e un sistema di perturbazioni in movimento verso l’Europa occidentale e il Mediterraneo.

A partire dal 29-30 novembre, l’irruzione di aria molto fredda in discesa dalla Russia potrebbe raggiungere l’Europa orientale e l’Italia, determinando un calo drastico delle temperature. I valori previsti sarebbero ben al di sotto delle medie climatiche stagionali, segnando un netto ingresso nell’inverno meteorologico. Questo afflusso di aria gelida sarà in grado di alimentare la formazione di un vortice ciclonico, fenomeno tipico di simili configurazioni atmosferiche.

Le conseguenze potrebbero includere un’ondata di maltempo che colpirebbe inizialmente le regioni del Centro-Nord, con precipitazioni significative. L’aspetto più rilevante riguarda il potenziale ritorno della neve fino a quote molto basse, con possibilità di fiocchi anche in pianura, date le temperature estremamente rigide previste.

Questa evoluzione merita attenzione, poiché potrebbe segnare l’avvio di una fase climatica dinamica e ricca di eventi meteorologici rilevanti, che non solo confermerebbero l’arrivo dell’inverno ma potrebbero anche avere un impatto diretto su diverse aree del Paese. Le prossime giornate saranno cruciali per definire l’intensità e la distribuzione di questi fenomeni, ma il quadro delineato suggerisce un periodo di forte instabilità e freddo incisivo.

