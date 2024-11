Allerta Meteo, FOCUS sul freddo in arrivo: la quota neve Regione per Regione

MeteoWeb

Un deciso cambiamento meteorologico interesserà l’Italia nei prossimi giorni, con un calo delle temperature e l’arrivo di precipitazioni che si concentreranno sulle regioni più esposte alla corrente fredda. Le aree maggiormente interessate saranno il medio versante adriatico, il Meridione peninsulare e il nord della Sicilia, dove si verificheranno fenomeni intermittenti ma significativi.

La perturbazione sarà accompagnata dal transito di un fronte freddo previsto per venerdì, seguito da un fronte occluso che porterà ulteriori fenomeni sabato. Il sistema sarà influenzato da un vortice ciclonico in movimento lungo il Mare Adriatico, che successivamente si sposterà verso la Grecia. Durante il primo passaggio di venerdì, sono attesi rovesci sparsi, di breve durata ma localmente intensi, che interesseranno Marche, Abruzzo e Molise, con una maggiore continuità nelle aree interne dell’Appennino. Nel pomeriggio, le precipitazioni si sposteranno verso Puglia, Basilicata, Campania e nord della Calabria.

Il calo delle temperature favorirà una diminuzione della quota neve, inizialmente fissata tra i 1.000 e i 1.200 metri, che verso sera potrebbe scendere fino a 800 metri sui rilievi appenninici. In Sicilia, tuttavia, la quota neve rimarrà più alta, oscillando tra i 1.400 e i 1.700 metri.

Dopo una breve pausa nella prima parte della notte di sabato, le precipitazioni riprenderanno con intensità, portando un ulteriore abbassamento della quota neve. Sul medio versante adriatico e nelle regioni peninsulari del Sud, i fiocchi potranno scendere fino a 600–700 metri, mentre in Sicilia il limite si attesterà intorno ai 1.000–1.200 metri.

Questo scenario preannuncia un fine settimana caratterizzato da un ritorno a condizioni tipicamente invernali, con temperature rigide e nevicate a quote relativamente basse per il periodo. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni locali e di prepararsi adeguatamente, soprattutto nelle aree montane, dove il rischio di accumuli nevosi potrebbe comportare disagi.

