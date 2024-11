Allerta Meteo: forti piogge, temporali e trombe marine da Nord a Sud. Ecco dove

MeteoWeb

Allerta meteo oggi 19 novembre 2024 per forti piogge, rischio temporali e trombe marine in alcune regioni, da Nord a Sud. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino valido per oggi 19 novembre 2024

“Mentre un minimo di pressione si approfondirà rapidamente sull’Europa centrale, inasprendo il gradiente barico orizzontale che guiderà una colata di aria artica, il nostro dominio previsionale sarà interessato da masse d’aria instabili, soprattutto laddove agiranno convergenze messe in moto da minimi sottovento al flusso, come sul golfo Ligure e sull’Adriatico centro-settentrionale. Anche al sud, valori ancora elevati di dew point inseriti in un ambiente instabile a causa di convergenze al suolo, si prevede qualche temporale sotto un livello 0 per trombe marine e forti piogge,” si legge nel bollettino PRETEMP.

“Il livello 1 su parte della Croazia è stato emesso in funzione del fatto che alcuni modelli ad area limitata, ed in particolare IconD2, ma anche il GM, calcolano la formazione di un temporale che sembrerebbe insistere per più tempo sulle medesime aree e che potrebbe provocare qualche disagio più accentuato rispetto alle altre zone evidenziate per forti piogge. I radiosondaggi simulati mostrano il CAPE (4-600 J/kg) disposto soprattutto nella parte calda della nuvola con potenziale conseguente aumento dell’efficienza di precipitazione anche grazie all’atmosfera satura nei primi 2-3 km e un “warm cloud layer” abbastanza profondo. Anche qui non si esclude la formazione di qualche tromba marina per LCL bassi, CAPE 0-3 km > 100 J/kg,” sottolinea PRETEMP.

“I livelli 0 valgono anch’essi per trombe marine e forti piogge, tra alta Toscana e Liguria di levante questo vale soprattutto in prima mattinata, mentre per le aree appenniniche si ritiene possibile che, grazie al sopraggiungere di vorticità positiva dai piani isobarici superiori a causa del passaggio di un cavo d’onda da NW e aria un po’ più fredda sempre in media troposfera, possa svilupparsi qualche cumulonembo aiutato anche dal lifting orografico e dall’eventuali schiarite del mattino“. Al Sud, “soprattutto tra Sicilia e Calabria tirreniche, ma anche in Campania, sono attesi rovesci/temporali sia in prima mattinata che in tarda serata con l’arrivo del cavo d’onda in quota“.

