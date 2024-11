Allerta Meteo, forti temporali e piogge abbondanti in arrivo: le aree a rischio | MAPPA ESTOFEX

MeteoWeb

Allerta Meteo per le prossime ore in alcune in alcune regioni d’Italia, forti temporali con piogge abbondanti e persistenti: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 7 di oggi, 7 novembre 2024, alle 7 di domani 8 novembre 2024. In dettaglio, è stato emesso un livello 1 per pioggia eccessiva da forte a isolata e minaccia di tornado di fascia bassa; un livello 1 è stato emesso per il Nord/Est dell’Algeria e la Tunisia principalmente per grandine e raffiche successive a forti piogge e un isolato evento di tornado.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Un blocco di alta pressione su gran parte dell’Europa porta una stabilità atmosferica prolungata. Tuttavia, una depressione sul Mediterraneo occidentale si divide: una parte si sposta verso il Golfo di Biscaglia e l’altra verso la Tunisia, riporta, in sintesi, il bollettino ESTOFEX. Ciò crea un’area di bassa pressione che si estende dall’Europa occidentale alla Tunisia. Nell’area tra le Baleari e l’Italia meridionale, si attendono temporali lenti con piogge intense e possibili alluvioni locali, soprattutto vicino a zone costiere e sulle Baleari. Possibile anche rischio di grandine e forti raffiche di vento, oltre a bassa possibilità di tornado deboli.

Allerta Meteo, cosa prevede il bollettino ESTOFEX per l’Italia e la mappa

In Italia la situazione meteo sarà instabile soprattutto nelle regioni meridionali e nelle isole. L’area di bassa pressione si estende dall’Europa occidentale fino alla Tunisia, portando umidità e condizioni favorevoli per temporali intensi. Sardegna e Sicilia potrebbero essere le regioni più colpite, con possibilità di piogge abbondanti e persistenti. Temporali lenti e stazionari potrebbero causare accumuli significativi di pioggia. Le zone costiere tirreniche e il mar Tirreno saranno esposte a temporali. Grandine e raffiche di vento sono possibili, mentre il rischio di trombe marine (tornado deboli) resta basso.

