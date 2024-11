Allerta Meteo, prima ondata di freddo e neve sull’Italia. Ed è solo l’antipasto della mega-irruzione polare della prossima settimana

MeteoWeb

E’ arrivato oggi il primo vero freddo della stagione sull’Italia: un flusso d’aria di origine siberiana proveniente dalla Russia tramite i Balcani ha raggiunto il mare Adriatico provocando piogge sulle coste e nevicate in collina, portando improvvisamente l’inverno nel nostro Paese. In pieno giorno, la temperatura è crollata a +6°C a Pescara, +7°C ad Ancona, addirittura +4°C a Ravenna e Imola. E questo è solo l’inizio di una fase fredda che nelle prossime ore si intensificherà ulteriormente.

Le immagini satellitari mostrano chiaramente il movimento del fronte freddo sull’Italia centrale verso Sud:

In serata il fronte freddo si muoverà sempre più verso il meridione, con piogge e temporali tra Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata e piogge sparse pure sulle isole maggiori, Sardegna e Sicilia. Sull’Appennino nevicherà copiosamente, in modo particolare tra Marche e Abruzzo, fino a quote basse (sotto i 900 metri) per il periodo:

Anche domani, venerdì 15 novembre, il maltempo insisterà al Sud in modo particolare su Puglia, Calabria e Sicilia. Proprio domani le temperature diminuiranno sensibilmente all’estremo Sud, portando anche nel cuore del Mediterraneo questo primo antipasto d’inverno con nevicate sparse sui rilievi oltre i 1.300/1.400 metri di altitudine.

Questa prima ondata di freddo stagionale è illustrata in modo molto chiaro dalle mappe sinottiche del modello europeo ECMWF. Nella tendenza per i prossimi 10 giorni, raccolta nel video di seguito, emerge chiaramente quanto sarà più incisiva l’irruzione fredda della prossima settimana. L’Italia, infatti, verrà investita in pieno da una grande ondata di freddo polare che inizierà nella serata di martedì 19 novembre, e si estenderà a tutto il Paese mercoledì 20.

E’ ancora prematuro entrare nel dettaglio di quest’ondata di freddo e neve, ma saremo proiettati in pieno inverno già a metà-fine novembre, con temperature di gran lunga inferiori rispetto alle medie stagionali. Il freddo arriverà in anticipo, con nevicate fin in pianura al Nord e a quote molto basse al Centro/Sud (parliamo di bassa collina). Le precipitazioni saranno abbondanti e diffuse in tutto il territorio nazionale.

