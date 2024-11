Allerta Meteo, ondata di freddo polare con temporali e rischio grandine

MeteoWeb

Allerta meteo per aria fredda di origine polare in arrivo sull’Italia, con possibile formazione di celle temporalesche, accompagnate da sporadiche grandinate. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“Un cut-off nel campo del geopotenziale sul piano isobarico di 500 hPa tenderà ad approssimarsi alle Alpi orientali favorendo un’intensificazione delle correnti nord-occidentali su buona parte della Penisola con associata una progressiva avvezione di aria fredda di origine polare“, riporta il bollettino PRETEMP. “L’incremento del gradiente termico verticale, associato ad un aumento dello shear, specie DLS 0-6 km, che in concomitanza ad un modesto accumulo di CAPE sul Tirreno centro-meridionale e sulle coste balcaniche, portato da flussi occidentali su mari ancora caldi per il periodo, potrà supportare l’innesco di debole convezione“.

Un livello 0 “è stato emesso sulle aree indicate per possibile convezione di basso livello, in particolare sulle aree dove locali confluenze dei venti al suolo potranno agire da trigger. La poca energia disponibile, ma concentrata nei primi 3 km (massimi intorno a 150-200 J/kg) in associazione a livelli di LCL ancora relativamente bassi, non esclude la formazione di isolate e poco organizzate celle temporalesche, con sporadiche grandinate di piccole dimensioni e modesta possibilità di trombe marine che potranno interessare anche le aree costiere“, conclude il bollettino.

