Allerta Meteo, fronte freddo sull’Italia: temporali in arrivo | MAPPA

MeteoWeb

Allerta meteo per un fronte freddo che scivolerà lungo la penisola, con possibili temporali. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“Una vasta depressione posizionata tra l’Europa centrale e la penisola scandinava veicola masse d’aria artiche marittime verso sud, che scorrono sul bordo orientale dell’anticiclone delle Azzorre. Nel corso della giornata, un fronte freddo scivolerà lungo la penisola italiana, preceduto da correnti umide e instabili e seguito da aria molto fredda in quota (fino a -38°C a 500 hPa),” riporta il bollettino PRETEMP. “I temporali saranno sparsi e poco organizzati sulla penisola italiana, mentre riusciranno a organizzarsi maggiormente lungo le coste adriatiche della penisola balcanica, dove non si esclude la formazione di qualche squall line. Qui è stato emesso un livello 1“.

“Sull’Italia centro-meridionale, come detto, i temporali saranno veloci e poco organizzati. Sul versante tirrenico, la convezione potrebbe essere forzata dall’orografia: ci aspettiamo alcuni rovesci o temporali sull’Appennino centrale, in formazione lungo il fronte freddo, in successiva e rapida evoluzione verso l’Appennino meridionale. Sulle coste tirreniche potrebbe giungere qualche rovescio o temporale isolato dal mare, specie verso sera tra Calabria e Sicilia, in successiva intensificazione sui rilievi orografici, dove gli accumuli pluviometrici potrebbero essere abbondanti o intensi. Sul versante Adriatico, dopo qualche possibile temporale frontale, la maggior penetrazione dell’aria fredda in quota innescherà qualche cella sul mare. Associati ai temporali, non sono escluse grandinate di piccole dimensioni, mentre le trombe marine saranno sfavorite dal vento sinottico piuttosto intenso,” sottolinea PRETEMP.

“Sul versante balcanico dell’Adriatico, il fronte freddo sarà decisamente più marcato, e potrà apportare temporali maggiormente organizzati ma comunque veloci: saranno possibili grandinate con accumulo e localizzate forti piogge accompagnate da raffiche di vento sinottico,” conclude PRETEMP.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.