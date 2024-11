Allerta Meteo: gelo siberiano o pioggia? Lotta tra modelli

MeteoWeb

L’inverno in Europa e in Italia sembra pronto ad anticipare il suo arrivo, con un inizio stimato circa 20 giorni prima del consueto. Questo anticipo segna un evento rilevante, considerando che si prevede possa essere uno degli inizi di stagione più rigidi degli ultimi anni, nonostante le anomalie termiche globali abbiano recentemente registrato valori record. Il Vortice Polare, una delle principali strutture meteorologiche che influenzano il clima invernale, sta affrontando disturbi significativi causati da alte pressioni.

Questa destabilizzazione potrebbe favorire l’arrivo di ondate di freddo più marcate. Attualmente, si stanno già registrando le prime infiltrazioni di aria umida e instabile, con piogge abbondanti attese in aree come il Tirreno meridionale e la Sicilia.

Modelli di previsione a confronto

Le proiezioni dei principali modelli meteorologici offrono scenari contrastanti. Il modello americano GFS e quello canadese GEM suggeriscono entrambi l’arrivo di un’irruzione artica di ampia portata. GFS prevede una depressione fredda centrata sul Mediterraneo, con possibilità di neve a bassa quota sull’Appennino centro-settentrionale. Similmente, GEM suggerisce una depressione che colpirà il sud Italia, portando freddo intenso e nevicate sull’Appennino centro-meridionale. Al contrario, il modello europeo ECMWF propone un quadro meno rigido, descrivendo un’evoluzione più mite con maggiori precipitazioni, grazie alla formazione di una semplice “goccia fredda”.

Le attuali dinamiche atmosferiche indicano che masse d’aria fredda potrebbero causare nevicate precoci, specialmente nelle pianure settentrionali italiane, un evento che non si verifica dal 2018. Queste previsioni, se confermate, porterebbero a un inverno che potrebbe sorprendere con il suo rigore e con nevicate anticipate già a novembre.

Sebbene le proiezioni suggeriscano un inverno potenzialmente freddo e nevoso, è essenziale sottolineare che la situazione resta fluida. Gli sviluppi meteorologici devono essere monitorati costantemente per comprendere appieno l’evoluzione delle condizioni stagionali. Questo scenario evidenzia, infine, la complessità dei fenomeni climatici regionali e come essi interagiscano con le tendenze globali di riscaldamento, rendendo la previsione meteorologica una sfida intricata e multidimensionale. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

