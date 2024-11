Allerta Meteo, goccia fredda sull’Italia: oggi temporali e grandine, ecco dove

MeteoWeb

Allerta meteo per la “presenza di una goccia fredda in fase di cut-off che tenderà a muoversi dai Balcani verso la nostra Penisola“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“Le condizioni atmosferiche previste per la giornata di sabato 30 novembre 2024 saranno influenzate dalla presenza di una goccia fredda in fase di cut-off che tenderà a muoversi dai Balcani verso la nostra Penisola, con particolare riferimento alle regioni meridionali“, sottolinea il bollettino PRETEMP. “Ad essa sarà associato l’afflusso di aria fredda alla quota isobarica di 500 hPa (-30°C), contribuendo alla destabilizzazione della colonna atmosferica, nonostante l’energia potenziale disponibile alla convezione non risulterà essere così elevata (CAPE nell’ordine dei 500-700 J/kg). Sarà possibile, specie in concomitanza al transito del fronte freddo, la formazione di rovesci e qualche temporale nelle zone indicate con un livello 0; non si escludono fenomeni come grandine e graupel al più di piccola dimensione. Locali convergenze del vento al suolo, oltre a valori di CAPE 0-3 km anche superiori ai 200 J/kg, potrebbero inoltre favorire la genesi di trombe marine“.

