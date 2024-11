Allerta Meteo, la goccia fredda si sposta: ecco le regioni nel mirino del maltempo oggi

MeteoWeb

Allerta meteo oggi venerdì 15 novembre per trombe marine, forti piogge concentrate e grandinate anche localmente miste a graupel. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

Nella giornata di oggi, venerdì 15 novembre, “la goccia fredda in quota sposterà il suo core sul Mar Ionio, ponendo le regioni tirreniche sotto correnti settentrionali stabilizzanti nei bassi strati, anche a seguito dell’espansione di un alta pressione dal centro Europa verso Sud,” spiega PRETEMP. “Sulla Sicilia meridionale e orientale, la Calabria, la Puglia, il Mar Ionio e l’Albania saranno possibili prima dell’ingresso dei venti settentrionali trombe marine isolate, forti piogge concentrate, grandinate sparse di piccoli dimensioni, anche localmente miste a graupel e/o localmente con accumulo sulla Calabria, dove il rischio permarrà anche nel seguente pomeriggio“.

Rischio di trombe marine e di piogge concentrate

“L’instabilità notturna si concentrerà sul Mar Ionio e in direzione delle coste albanesi e greche, dove sarà attivo un debole richiamo meridionale a 950 hpa, che potrà incrementare l’instabilità e andare a convergere in moto ciclonico con i venti occidentali e nordoccidentali in rapido incremento più a ovest,” riporta il bollettino PRETEMP, pubblicato nella serata di ieri a valido per l’intera giornata odierna. “L’energia sarà complessivamente bassa, a eccezione delle zone più meridionali della Sicilia e balcaniche, dove sarà più elevato il CAPE 0-3 Km grazie a un vento da ovest più umido e al debole richiamo da sud. Sulla Calabria il DLS sembra leggermente più significativo che altrove (attorno ai 20 m/s), per cui eventuali temporali potrebbero assumere caratteristiche più a multicella. Il rischio di trombe marine e di piogge concentrate sembra leggermente maggiore su questa regione, oltre che sulle regioni balcaniche“.

