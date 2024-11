Allerta Meteo: il Wind Chill ci farà piombare a -10°C

MeteoWeb

Il panorama meteorologico attuale in Italia mostra un netto contrasto tra le diverse aree del Paese. Al Nord e in parte del Centro prevalgono condizioni tipicamente autunnali, con temperature in linea con le medie stagionali e cieli frequentemente grigi, dove le schiarite e il soleggiamento risultano piuttosto limitati. Al contrario, al Sud e nelle Isole Maggiori, le giornate sono caratterizzate da temperature decisamente superiori alla norma e da un generoso sole che domina il cielo, regalando un clima quasi primaverile.

Tuttavia, questo scenario è destinato a mutare radicalmente a partire da venerdì 29 novembre. Una massa d’aria fredda di origine scandinava farà il suo ingresso sull’Italia, provocando un netto calo delle temperature su tutto il territorio nazionale. Questo raffreddamento sarà particolarmente marcato durante il fine settimana, con le regioni centrali adriatiche e alcune aree del Sud che registreranno variazioni termiche negative fino a 8°C rispetto ai giorni precedenti. Sabato 30 novembre, i valori termici scenderanno sotto la media stagionale, segnando un passaggio deciso verso condizioni più invernali.

A rendere il freddo ancora più pungente saranno i venti intensi, che accentueranno la sensazione di gelo attraverso il fenomeno del wind chill. Questo effetto, noto anche come raffreddamento da vento, si verifica quando le correnti d’aria soffiano sulla pelle, alterando la percezione della temperatura. La sensazione di freddo aumenta perché il vento rimuove lo strato d’aria calda che si forma sulla superficie della pelle, esponendo direttamente il corpo alle basse temperature. Inoltre, il vento accelera l’evaporazione del sudore, sottraendo calore al corpo e amplificando ulteriormente la percezione del freddo.

Il wind chill viene calcolato combinando la temperatura effettiva dell’aria con la velocità del vento. La formula considera l’effetto riscaldante naturale della pelle in condizioni di calma e integra l’influenza del vento, a partire da una velocità minima di 5 km/h. Questo parametro è fondamentale per comprendere l’impatto reale del freddo, soprattutto in condizioni di venti sostenuti, che possono far percepire temperature significativamente più basse rispetto a quelle misurate dai termometri.

Con l’arrivo del weekend, l’Italia si prepara dunque a un cambio di scenario meteorologico che segnerà l’inizio di un periodo più freddo e rigido. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni climatiche e di adottare le necessarie precauzioni per affrontare il calo delle temperature e l’effetto amplificato del freddo dovuto al vento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.