Allerta Meteo: la goccia fredda cambia traiettoria, Spagna e Sud Italia di nuovo in allarme

MeteoWeb

La repentina modifica nella traiettoria del vortice di bassa pressione, inizialmente previsto per coinvolgere principalmente le regioni Centro-Settentrionali, ha cambiato lo scenario meteorologico atteso. Questo sistema perturbato si sta ora spostando verso la penisola Iberica, un cambiamento attribuibile alla natura imprevedibile dei minimi barici isolati, che spesso complicano le previsioni a lungo termine.

Le regioni italiane vedranno effetti variabili. Le isole maggiori, Sicilia e Sardegna, saranno le aree più esposte, con piogge che potrebbero essere intense e localmente significative. Questo quadro di instabilità si estenderà progressivamente anche al sud peninsulare tra mercoledì 13 e giovedì 14, quando i fenomeni perturbati si intensificheranno.

Al contrario, il Centro-Nord dell’Italia beneficerà di una condizione atmosferica più stabile. In queste zone, la pressione al suolo rimarrà relativamente alta, garantendo giornate prevalentemente asciutte e soleggiate.

Nonostante ciò, una breve parentesi di instabilità si verificherà nella giornata di martedì 12, quando correnti orientali in quota porteranno piogge moderate su alcune zone del nord-ovest, in particolare tra la Valle d’Aosta e il Piemonte occidentale. In queste aree, si prevedono nevicate al di sopra dei 1200-1400 metri, portando un primo accenno di scenario invernale sui rilievi alpini.

Le temperature subiranno un calo temporaneo che si protrarrà dalla giornata odierna fino a mercoledì 13. Questa diminuzione sarà particolarmente percepibile al nord e lungo le regioni adriatiche, con un raffreddamento sensibile anche nelle zone montane. Successivamente, si prevede un graduale rialzo termico con il ritorno a condizioni più miti verso la fine della settimana.

In sintesi, la settimana porterà un mix di condizioni: il sud e le isole sperimenteranno episodi di maltempo, mentre il centro-nord, salvo alcune eccezioni, godrà di tempo stabile. La situazione resterà comunque monitorata per eventuali cambiamenti, dati i possibili sviluppi dei minimi barici in avvicinamento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.