Allerta Meteo Liguria: precipitazioni diffuse, forti raffiche di vento e mareggiate

MeteoWeb

Terzo avviso meteorologico consecutivo per la Liguria: oggi l’attenzione è posta soprattutto alle raffiche di vento da Sud-Ovest, più intense sui capi costieri dell’estremo Ponente e Levante, anche superiori ai 100 km/h, e alla mareggiata, che riprenderà vigore a partire dal tardo pomeriggio odierno, ancora con un’altezza d’onda significativa di 7 metri e periodo attorno ai 10 secondi dapprima a Ponente, poi a Levante. È quanto comunica Arpal in una nota.

Oggi, giovedì 21 novembre, “assisteremo a un rapido aumento della nuvolosità che porterà precipitazioni diffuse sull’imperiese e sul Levante, in particolare nell’entroterra dove risulteranno più abbondanti. Qui le piogge potranno essere a carattere di rovescio localmente di moderata intensità, ma in rapido spostamento verso Est/Nord-Est; il settore centro-occidentale della regione sarà schermato dalle Alpi, e le occasionali deboli precipitazioni che si verificheranno potranno assumere carattere di gelicidio nelle vallate interne (Valbormida orientale, Valle Stura, Valle Scrivia e Val d’Aveto)“, spiega Arpal.

Dalla mattinata di domani “nuovo ingresso della ventilazione settentrionale su tutto il territorio regionale, fino a burrasca, con rapido ritorno a cieli sereni anche nella giornata di sabato. L’azione dei venti sudoccidentali contribuirà alla mareggiata fino a domani, che avrà entrambe le componenti di libeccio corto e libeccio lungo, mentre la sensazione di disagio fisiologico da freddo sarà incentivata dai venti settentrionali, in particolare nell’entroterra, dove si sommerà all’abbassamento della quota dello zero termico“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.