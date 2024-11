Allerta Meteo Lombardia: vento forte oggi e domani, codice giallo

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 21 novembre 2024, un’allerta meteo codice giallo per vento forte. Per la giornata di oggi 21 novembre, “è atteso sull’Appennino vento moderato o forte da Sud oltre i 1000 metri sul crinale e sui versanti esposti, con possibili massimi locali di raffica fino a 70-80 km/h“, si legge nel bollettino.

Nella giornata di domani 22 novembre “è previsto un rinforzo del vento già dalla notte in quota su Alpi e Prealpi, in estensione ai fondivalle e alla pianura nel corso della mattinata in prevalenza sotto forma di foehn. In serata vento in attenuazione sulla pianura e nelle valli, ancora moderato o forte settentrionale in quota su Alpi e Prealpi. Saranno possibili massimi locali di raffica fino a 80-90 km/h oltre i 1200 metri sui settori alpini e prealpini, mentre nei fondivalle possibili massimi locali di raffica fino a 60-70 km/ h su Valchiavenna e Lario e Prealpi Occidentali, in particolare nella notte e al primo mattino. Anche sul crinale Appenninico si segnalano possibili raffiche massime fino a 70-80 km/h oltre i 1000 metri“.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.