Allerta Meteo: maltempo in Italia, le Regioni più colpite da giovedì a sabato

MeteoWeb

La settimana in corso sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con un significativo aumento delle precipitazioni che interesseranno gran parte del territorio italiano, soprattutto al Centro e in alcune aree del Meridione. Già tra martedì 26 e mercoledì 27 novembre, una prima perturbazione porterà piogge diffuse su diverse regioni del Nord e del Centro, preludio a un nuovo peggioramento atteso nella seconda parte della settimana.

Tra giovedì e sabato, ulteriori sistemi nuvolosi si addosseranno alla penisola, intensificando i fenomeni sulle regioni centrali e meridionali, accompagnati da un generale calo delle temperature. Le piogge più abbondanti sono previste sulle Marche, sull’Umbria orientale e sull’Abruzzo, con accumuli significativi anche in Campania, sulla Calabria tirrenica e in Puglia. Anche la Liguria centro-orientale e l’alta Toscana saranno coinvolte da precipitazioni consistenti, mentre sul resto d’Italia le piogge saranno più sporadiche o di minore intensità.

Secondo le elaborazioni dei modelli meteorologici, si delineano scenari di particolare criticità per le aree interne della Toscana e delle Marche, dove le precipitazioni potrebbero risultare più insistenti. Situazioni simili sono attese anche nel resto del Centro, in Campania e sulla fascia tirrenica della Calabria. Questi fenomeni, accompagnati da un abbassamento delle temperature, potrebbero portare disagi in alcune zone, richiedendo attenzione alla viabilità e alle attività all’aperto.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.