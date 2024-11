Allerta Meteo, “maltempo nel pomeriggio-sera in 2 regioni”

MeteoWeb

Allerta meteo oggi per “forti piogge tra pomeriggio e prima serata“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“Un lungo fronte associato alla tempesta Bert sta interessando la Francia ed evolverà verso Est nella giornata di martedì. Viene emesso un livello 1 per forti piogge tra pomeriggio e prima serata sul Levante ligure e fino alla parte più settentrionale della Toscana“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Un più ampio livello 0, valido anche per trombe marine, copre l’intero Golfo Ligure e le coste settentrionali della Corsica“.

La situazione meteo

“Si prevede un calo dei geopotenziali sul dominio di previsione, specie sulle regioni settentrionali. Contestualmente, il richiamo caldo-umido che precede il fronte andrà a rendere potenzialmente instabile l’atmosfera nei primi km. Si segnala infatti un aumento dei valori di theta-e e di temperatura di dew point soprattutto sul golfo Ligure. Poiché qui alcuni modelli simulano convergenze al suolo che potrebbero rimanere stazionarie per più tempo sulle stesse zone, viene emesso un livello 1“, sottolinea PRETEMP. “Nell’area compresa nel livello 0 non si escludono trombe marine, specialmente nei pressi delle coste liguri considerato il CAPE 0-3 km superiore a 150 J/kg e LLS 0-1 km attorno ai 10 m/s, associato a LCL<500m“.

