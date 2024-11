Allerta Meteo Marche: codice arancione per vento anche domani

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Marche ha diramato un’allerta meteo arancione per vento su quasi tutta la regione, ad esclusione del settore sudorientale, per tutta la giornata di domani, giovedì 21 novembre. “Dal tardo pomeriggio, la ventilazione diverrà sostenuta dai quadranti occidentali con intensità di vento moderato o fresco e raffiche che raggiungeranno il grado di tempesta violenta nelle zone montane, tempesta nelle zone collinari e burrasca forte o burrasca nelle aree basso collinari e costiere delle zone di allerta 2 e 4, in modo del tutto simile a quanto accaduto nella giornata di mercoledì 20. Nella porzione basso collinare e costiera della zona di allerta 6, le raffiche raggiungeranno il grado di vento fresco o forte”, si legge nel bollettino di allerta.

Inoltre, la giornata di giovedì 21 “sarà caratterizzata da una prima parte con cielo sereno e senza fenomeni. Dal pomeriggio l’arrivo di una nuova perturbazione porterà un aumento della copertura di tipo stratiforme e deboli piogge diffuse nelle zone alto collinari e montane e più sporadiche lungo la costa”, conclude il bollettino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.