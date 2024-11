Allerta Meteo: nebbia fitta, disagi in pianura e nelle valli

MeteoWeb

Un marcato contrasto meteo caratterizza attualmente il panorama italiano, con una netta differenza tra le condizioni climatiche al Nord e al Sud. Correnti umide e miti di origine oceanica stanno guidando il passaggio di un debole fronte perturbato, che continua a influenzare diverse aree del Paese. Dopo una giornata di disturbi atmosferici nella giornata di martedì 26 novembre, nuove precipitazioni sparse sono attese nelle prossime ore.

Le regioni del Nord-Est, in particolare il Friuli Venezia Giulia, saranno tra le più esposte a piovaschi irregolari. Allo stesso modo, le aree tirreniche, inclusa la Toscana, il Lazio e la Campania, subiranno gli effetti di questo scenario autunnale, caratterizzato da un contesto meteorologico e climatico tipico della stagione. Le temperature, infatti, si mantengono sostanzialmente in linea con le medie del periodo.

Con l’avanzare della serata, l’afflusso continuo di aria molto umida favorirà la formazione di dense nebbie. Queste si diffonderanno principalmente sulla Pianura Padana e nelle vallate interne del Centro Italia, causando una sensibile riduzione della visibilità. Durante la notte, tali condizioni potrebbero creare disagi significativi alla circolazione stradale, specialmente nelle zone periferiche e rurali.

Le nebbie non si limiteranno a interessare la notte, ma persisteranno anche nelle prime ore di giovedì 28 novembre. In particolare, la visibilità resterà ridotta nelle pianure del Nord e in alcune aree del Lazio, con possibili disagi anche a Roma e nei suoi dintorni. Solo dalla metà della giornata si prevede un graduale sollevamento del fenomeno, restituendo una visibilità più normale.

Questo quadro meteorologico conferma l’essenza della stagione autunnale, con alternanza di piogge e nebbie che segnano profondamente il clima e l’atmosfera di queste giornate.

