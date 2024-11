Allerta Meteo, nel weekend clamorose BOMBE DI NEVE in Europa: allarme in Scozia e Inghilterra, poi scenario storico per il Medio Oriente

MeteoWeb

L’Europa si appresta a vivere un weekend davvero estremo in termini meteorologici, soprattutto per quanto riguarda la neve che arriverà in modo incredibile per intensità, abbondanza e località, quando ancora il calendario segna 23-24 novembre. Siamo in pieno autunno, eppure si stanno verificando e si verificheranno soprattutto nei prossimi giorni scenari meteo tipici delle irruzioni polari più intense di gennaio e febbraio. Nei giorni scorsi la neve è già caduta copiosa su Regno Unito, Francia, Svizzera, anche al Nord Italia fin in pianura e in altre aree dell’Europa, ma quello che succederà tra sabato e domenica sarà davvero eccezionale.

Nelle prossime ore, nella notte e all’alba di sabato 23 novembre, una grande nevicata colpirà le isole Britanniche settentrionali, coinvolgendo Irlanda, Scozia, Inghilterra e il nord del Galles. Un profondo ed esteso ciclone atlantico carico di precipitazioni e aria umida, è in arrivo sulle isole Britanniche colpite dal grande gelo negli ultimi giorni: il suo arrivo determinerà un’eccezionale nevicata soprattutto tra Scozia e Nord dell’Inghilterra, dove su un’area vastissima grande il doppio della pianura Padana o, per intenderci con un paragone italiano, estesa da Milano a Napoli per tutta la larghezza dell’Italia tra Tirreno e Adriatico, verrà seppellita da una nevicata eccezionale con accumuli di oltre 20cm in pianura e di oltre 40cm in collina. E’ molto probabile che la neve cada anche in città come Glasgow, Edimburgo, Manchester e Leeds, oltre a molte altre minori.

Già da sabato sera, il ciclone arriverà sul Mare del Nord e inizierà una grande nevicata in Norvegia, dove poi la neve si intensificherà domenica 24 novembre. Tra le principali città colpite dalla nevicata c’è anche Oslo. Ma domenica sarà anche una giornata speciale per l’opposta estremità geografica d’Europa, quella sud/orientale al confine con l’Asia, sulle sponde del mar Nero. Infatti il fronte freddo sfonderà a Sud/Est, portando il gelo nel Mediterraneo orientale: la neve arriverà fin sulle coste settentrionali della Turchia e inizierà una grande nevicata anche in Georgia e nell’estremo Sud della Russia, nella zona di Soči. Saranno colpiti da una grande nevicata tutti i territori del Krasnodar e la neve arriverà anche in Georgia.

Tra domenica sera e lunedì 25 novembre, l’aria gelida si spingerà ancora più a Sud inglobando anche Siria, Cipro, Libano, Israele e Giordania: la neve cadrà in questi Paesi fin in collina, localmente anche sulle coste di Cipro e Siria, come molto raramente accade persino in pieno inverno. Per fine novembre potrebbe trattarsi di un evento storico, senza precedenti almeno nell’ultimo secolo e forse anche di più. Seguiremo l’evoluzione con particolare attenzione sulle pagine di MeteoWeb.

