Allerta Meteo, oggi “attenzione in Liguria, Toscana e Lazio”

Allerta meteo oggi 25 novembre per possibili rovesci e per il rischio di trombe marine. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

Nella giornata di oggi “un campo di alta pressione garantirà condizioni di bel tempo su gran parte dell’Italia. Tuttavia, l’avvicinamento di un cavo d’onda verso l’Italia richiamerà un flusso d’aria meridionale leggermente instabile che potrebbe portare alla formazione di qualche isolato rovescio sulla costa tirrenica centro-settentrionale e sulla Liguria. In particolare, tra la bassa Toscana e l’alto Lazio, la presenza di una convergenza tra i venti da sud e da sud-est potrebbe e la rotazione oraria dei venti nei bassi strati non escludono la formazione di qualche tromba marina, motivo per il quale è stato emesso un livello 0 di pericolosità,“. si legge nel bollettino PRETEMP.

In serata, “l’avvicinarsi del cavo d’onda sulle regioni settentrionali dalla Francia sarà responsabile di piogge localmente intense anche a carattere di temporale, vista la presenza di un modesto CAPE sulla linea frontale (400-500 J/kg) sulla quale ci sarà anche qualche fulminazione prevalentemente in mare, ragione per la quale è stato emanato un livello zero. I fenomeni tuttavia dovrebbero rimanere oltreconfine fino al termine dell’orario previsionale,” conclude il bollettino.

