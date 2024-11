Allerta Meteo, oggi “locali forti piogge e trombe marine”: ecco dove

MeteoWeb

Allerta meteo oggi, 7 novembre 2024, per forti piogge e trombe marine con occasionali landfall. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“La persistenza di condizioni anticicloniche su gran parte del dominio di previsione mantiene una sostanziale stabilità ad eccezione del comparto tirrenico centro-meridionale e sulle regioni meridionali, laddove gli effetti di un modesto cut-off termico in medio-altra troposfera recherò qualche disturbo,” si legge nel bollettino PRETEMP valido per l’intera giornata odierna. “Su queste aree sono attesi valori di CAPE 0-3 km superiori ai 100-150 J/kg, che associati a un moderato LLS (localmente >10 m/s) e SREH 0-1 km potranno supportare il verificarsi di fenomeni vorticosi principalmente sui mari”. La possibile presenza di boundary di basso livello tra la debole circolazione sinottica e quella forzata alla mesoscala, unitamente al temporaneo incremento del gradiente termico verticale potrà innescare convezione poco organizzata ma che, data la presenza di deboli flussi in quota, potrà portare localmente ad elevati accumuli di pioggia“.

“Su tutta l’area indicata varrà un livello 0 per locali forti piogge concentrate e trombe marine con occasionali landfall lungo le coste,” conclude il bollettino PRETEMP.

