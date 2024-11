Allerta Meteo oggi per temporali, grandine e graupel: ecco le regioni più colpite

MeteoWeb

Allerta meteo oggi, 14 novembre, per temporali con forti piogge concentrate, grandine, graupel e trombe marine. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“Un cut-off in quota scenderà rapidamente dal Triveneto al medio Adriatico che raggiungerà in serata, e sarà caratterizzato da un’avvezione fredda in media e alta troposfera con valori termici fino a -27/-28°C sul piano isobarico di 500 hPa, contribuendo a instabilizzare l’atmosfera tramite un aumento del gradiente termico verticale. Ad esso sarà associato un minimo barico al suolo in trasferimento dal Tirreno meridionale allo Ionio che metterà in confluenza flussi freddi di provenienza settentrionale e nord-orientale e correnti più miti e umide occidentali,” si legge nel bollettino PRETEMP.

“Un livello 0 per forti piogge concentrate, locali grandinate di piccole dimensioni (anche graupel) e trombe marine sul mare e sulle coste è stato attribuito al medio–basso Adriatico, al Sud, alla Sardegna e alla Sicilia, con i fenomeni che saranno più frequenti, ma alquanto veloci, sul settore adriatico, ionico e meridionale tirrenico,” sottolinea PRETEMP.

Temporali, grandine, graupel e trombe marine

“L’eventuale convezione sarà forzata principalmente dall’incremento del gradiente termico verticale per l’avvezione fredda in quota, ma l’ambiente presenterà valori di CAPE piuttosto bassi ad eccezione del layer 0-3 km ove si potranno raggiungere valori di circa 200 J/kg sui mari centro-meridionali, associati a valori di LLS localmente elevati, in particolare lungo boundary di basso livello tra flussi settentrionali o nord-orientali e occidentali modulati alla mesoscala dai rilievi e profili costieri (15-20 m/s),” riporta il bollettino PRETEMP. “In corrispondenza del settore meridionale e orientale del cut-off, ove maggiori saranno i moti ciclonici e divergenti, si avrà un temporaneo aumento anche dei valori di DLS (>20 m/s) che potranno supportare il verificarsi di grandinate di piccole dimensioni miste talora a graupel e localmente abbondanti. Si avranno in prevalenza temporali a multicella o cluster irregolari ad evoluzione piuttosto rapida. Permarranno condizioni favorevoli per trombe marine di tipo misociclonico lungo i predetti boundary e per la presenza di buoni valori di CAPE 0-3 km“.

