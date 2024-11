Allerta Meteo, oggi temporali e trombe marine: ecco le aree tirreniche e ioniche a rischio

MeteoWeb

Allerta meteo per temporali, rovesci e trombe marine in diverse regioni oggi 12 novembre 2024. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“La presenza di due deboli minimi di pressione al suolo, a Ovest della Sicilia e nel basso Ionio, determinerà le caratteristiche della circolazione al suolo e la conseguente formazione di fenomeni temporaleschi, con eventi più intensi in mare aperto, ma anche interessamento delle coste,” riporta il bollettino PRETEMP. “Un livello 1 è emesso su basso Tirreno, Sardegna orientale, coste della Sicilia e Mar Ionio per rovesci e trombe marine. Un livello 0 è emesso sulle isole maggiori e sulle coste delle regioni tirreniche per possibile interessamento, specialmente in serata per queste ultime“.

Il livello 0 “è esteso anche alle Alpi occidentali e al ponente Ligure per il transito sulla Francia verso sud-ovest di una goccia fredda che potrebbe favorire l’innesco di fenomeni comunque meno intensi di quelli attesi al meridione”.

Allerta Meteo per l’area tirrenica

“Il minimo di pressione inizialmente a est della Tunisia, tenderà a spostarsi verso nord nel corso della giornata. Dati il CIN minimo e la moderata instabilità, con valori di CAPE diffusamente superiori a 500 J/Kg e punte superiori ai 1000 a ovest della Sicilia è quindi attesa la formazione di fenomeni convettivi, per l’interazione dei venti da sud associati a questo minimo e la corrente orientale che attraversa il Tirreno verso la Sardegna,” spiega PRETEMP. “Il CAPE è concentrato nei bassi strati nell’area fra Sardegna e Sicilia, per cui si ritengono più probabili fenomeni vorticosi anche a ridosso delle coste orientali della Sardegna e quelle della Sicilia. Fra basso Tirreno e Sicilia settentrionale la presenza di un profilo di CAPE esteso fino ai livelli superiori e un maggiore PWAT suggeriscono anche l’occorrenza di precipitazioni intense. Nella notte si avrà l’interessamento progressivo di aree più a nord-est, possibilmente anche le coste campane entro la fine dell’intervallo previsionale,” riporta PRETEMP nel bollettino pubblicato nella serata di ieri e valido per l’intera giornata odierna.

Focus sull’area ionica

“Un secondo minimo di pressione collocato nel basso Ionio favorisce convergenze al suolo a sud della Puglia nel contesto di un ambiente instabile (CAPE > 500 J/Kg), con possibile interessamento del Salento, per il quale viene quindi emesso un livello 1. Anche qui valori significativi di CAPE 0-3km, uniti a valori di LLS 0-1 km e di SRH 0-3 km moderati a ovest della Sicilia e a ovest delle coste greche, portano a non escludere fenomeni vorticosi,” conclude PRETEMP.

