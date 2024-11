Allerta Meteo, “oggi trombe marine sulle coste di 3 regioni”

MeteoWeb

Allerta meteo oggi per la “formazione di trombe marine che potrebbero coinvolgere anche le coste“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino per la giornata di oggi 27 novembre 2024

“Mentre il Mar Mediterraneo è interessato dall’anticiclone, alcune depressioni scorrono sull’Europa centrale e favoriscono l’afflusso di correnti sud-occidentali umide ma miti sul centro-nord Italia“, riporta il bollettino PRETEMP pubblicato nella serata di ieri e valido per l’intera giornata odierna. “Un livello 0 è stato emesso sul triestino e sulle coste slovene e croate e sulle coste di Toscana e Lazio per possibile convezione di basso livello. È molto probabile che non si abbiano temporali, ma data l’aria molto umida che verrà concentrata da locali convergenze dei venti al suolo, i bassi LCL e la poca energia disponibile concentrata nei primi 3 km di troposfera, non si esclude la formazione di trombe marine che potrebbero coinvolgere anche le coste“.

