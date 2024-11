Allerta Meteo Piemonte: vortice colmo di aria fredda, neve a quote relativamente basse sul cuneese

MeteoWeb

Dopo un inizio di settimana caratterizzato da cieli prevalentemente sereni e dalla presenza di nebbie dense soprattutto nelle pianure orientali, in particolare nell’Alessandrino, la situazione meteorologica in Piemonte è destinata a cambiare a partire da martedì 12 novembre. Un nucleo di aria fredda in quota, posizionato tra Danimarca e Germania, si muoverà in direzione retrograda verso le Alpi occidentali e la Penisola iberica. Questo spostamento comporterà un flusso di aria umida e progressivamente più fresca verso il Piemonte.

Le correnti da est-sudest in quota attiveranno un passaggio di nuvolosità diffusa su gran parte della regione, accompagnato da precipitazioni deboli e intermittenti tra la notte e il pomeriggio di martedì. Le piogge risulteranno localmente più intense nelle aree alpine e pedemontane del Cuneese, mentre fenomeni più sporadici interesseranno l’Alessandrino, l’Astigiano, il Vercellese e il Novarese.

La prima neve dell’anno farà la sua comparsa sulle Alpi piemontesi, seppur con accumuli modesti. I fiocchi potranno cadere già in mattinata fino a 700-800 metri di altitudine sul Cuneese, in particolare nelle valli interne delle Alpi Marittime, e tra 1.000 e 1.200 metri nelle valli del Pinerolese, nella media-bassa Val Susa, nelle valli di Lanzo, nel Canavese, nel Biellese e nella Val Sesia, con possibilità di raggiungere localmente i 900 metri. Nel pomeriggio, la quota neve salirà progressivamente, con accumuli complessivi che potrebbero variare tra i 10 e i 20 centimetri oltre i 1.500 metri e punte fino a 30 centimetri nelle Alpi Marittime. Entro il pomeriggio, le precipitazioni tenderanno a esaurirsi a partire dai settori orientali e nordorientali, con residue piogge sul Torinese e Cuneese fino al tramonto.

La giornata di martedì sarà caratterizzata da temperature inferiori alla media stagionale, con massime che non supereranno i 10°C in gran parte della pianura. Solo nel Novarese, Vercellese e Alessandrino si potranno toccare i 10-12°C nel tardo pomeriggio. A partire da mercoledì fino a venerdì, le ampie schiarite favoriranno le prime gelate notturne diffuse sulle pianure e nelle valli collinari del Piemonte centro-orientale, segnando un cambiamento verso un clima più stabile.

