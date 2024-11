Allerta Meteo, prima un nucleo freddo dai Balcani, poi il vortice polare: arriva il gelo

MeteoWeb

Fino ad ora, l’inverno è rimasto assente su gran parte d’Europa, lasciando il posto a condizioni climatiche miti. Tuttavia, ci sono segnali di un potenziale cambio radicale nella seconda metà di novembre. Se per molti l’arrivo del freddo in questo periodo può sembrare scontato, data l’imminente transizione verso dicembre, i principali modelli meteorologici suggeriscono che ciò che potrebbe accadere tra il 15 e il 21 novembre vada oltre il classico raffreddamento di qualche giorno.

Primo step

Secondo gli ultimi aggiornamenti entro il 15 del mese un vortice ciclonico colmo di aria fredda potrebbe spingersi, con moto retrogrado dai vicini Balcani, verso l’Italia interessando principalmente le regioni del medio-basso versante Adriatico e quelle Meridionali con un primo e corposo calo delle temperature. Sia l’americano GFS, sia l’europeo ECMWF intravedono questa possibilità, come è possibile notare dalle mappe allegate.

Secondo Step

Ma non sarebbe finita qui. Una perturbazione potrebbe addirittura stravolgere lo scenario atmosferico, portando addirittura un ramo del vortice polare a spingersi verso il cuore dell’Europa fino a influenzare il bacino del Mediterraneo. Questa intrusione di aria polare comporterebbe la formazione di un intenso sistema depressionario, capace di generare condizioni di forte maltempo.

Se questo scenario si concretizzasse, ci troveremmo di fronte a un quadro meteorologico complesso, con nevicate a bassa quota sulle regioni del Centro-Nord, grandinate diffuse e venti forti accompagnati da mareggiate sulle coste esposte. Questo significherebbe l’avvio di un periodo di vero e proprio inverno, con caratteristiche ben diverse rispetto agli episodi sporadici di freddo, come quello atteso tra martedì 12 e mercoledì 13 novembre.

Va però sottolineato che, trattandosi di una previsione a lungo termine, è fondamentale considerare che ci sono ancora molte incertezze. I principali modelli globali non sono del tutto allineati, mostrando significative discrepanze nelle proiezioni, soprattutto per ciò che riguarda la possibile traiettoria. La distanza temporale rende dunque necessaria cautela nell’interpretare queste tendenze, che richiedono ulteriori conferme nei prossimi aggiornamenti.

L’attenzione rimane alta, poiché un’evoluzione di questo tipo potrebbe portare a un rapido passaggio a condizioni invernali marcate, con effetti significativi sulla viabilità e sulla vita quotidiana nelle regioni interessate. I prossimi giorni saranno cruciali per monitorare i modelli meteorologici e valutare l’effettiva portata di questa seconda, importante, possibile irruzione fredda.

