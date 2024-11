Allerta Meteo: Centro-Nord nel mirino degli acquazzoni

MeteoWeb

Le correnti artiche che nei giorni scorsi hanno influenzato il clima italiano stanno cedendo il passo a masse d’aria più miti e umide provenienti dal Mediterraneo occidentale. Già questa mattina, il Nord Italia ha registrato le prime avvisaglie di questa nuova configurazione atmosferica, con deboli piogge che hanno interessato in particolare la Liguria. Per domani, lunedì 25 novembre, è previsto l’arrivo di un flusso di correnti umide meridionali che porterà precipitazioni sparse su alcune aree del Paese.

Le zone tirreniche, in particolare il basso Lazio e la Campania, saranno soggette a piovaschi, mentre la Liguria continuerà a essere interessata da deboli piogge. Sulle pianure del nord-ovest sono attese pioviggini intermittenti, ma per il resto dell’Italia il tempo si manterrà asciutto e in gran parte soleggiato.

Martedì 26 novembre, una perturbazione porterà un aumento delle precipitazioni su alcune regioni, con rovesci più significativi attesi in specifiche aree. Nevicate interesseranno le Alpi centro-occidentali, ma solo al di sopra dei 1400-1500 metri. La Liguria vedrà intensificarsi le piogge, mentre deboli precipitazioni sono attese su diversi settori della Valpadana. Rovesci più marcati si verificheranno in Friuli, con ulteriori piovaschi sparsi tra basso Lazio, Campania e Sicilia occidentale. Il resto del Paese beneficerà di condizioni generalmente asciutte e, in molti casi, soleggiate. Le temperature rimarranno miti, con assenza di freddo intenso, fatta eccezione per alcune aree della Pianura Padana.

Questo cambiamento climatico, con il passaggio da correnti fredde a masse d’aria più temperate, segna una nuova fase meteorologica che continuerà a evolversi nei prossimi giorni.

